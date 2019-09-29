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29. 09. 2019

Уровень микропластика в Средиземном море повышается с каждым годом - ученые

 
Морские биологи в течение шести лет изучали масштабы проблемы экологии, уровень микропластика в Средиземном море повышается с каждым годом, сообщает Euronews.
 
Данные были получены от Project Mediterranean (Проект Средиземноморье) — плавучей лаборатории, которая странствует по водам, чтобы составить представление о степени загрязнения моря.
 
В рамках проекта было обнаружено большое количество мусора на морском дне, в основном в районах, где течения образуют вихри.
 
Большое количество микропластика также было найдено во время исследования образцов планктона. Результаты ученые представили на конференции в Италии.
 
Много пластиковых отходов, попадающих в море, размывается в микропластик и съедается мелкой рыбой, которая, в свою очередь, попадает в пищевую цепь человека.
 
"Производство пластика в мире увеличивается на девять процентов каждый год. Если это возможно, давайте вернемся к стеклу, давайте вернемся к стеклу, которое можно переработать", — сказал профессор Адриано Мадонна, ведущий морской биолог из Университета Неаполя.
 
Напомним, что сайт Pornhub опубликовал новый видеоролик секса, направленный на борьбу с бесконтрольным загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, и в частности - пляжей. 

Источник: korrespondent.net
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