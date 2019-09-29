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29. 09. 2019

Итальянский повар добавлял в еду марихуану - его задержали

 
Шеф-повар, который вел кулинарное шоу на сицилийском телевидении был арестован по подозрению в торговле наркотиками после того, как полиция обнаружила у него дома каннабис, сообщает BBC.
 
По словам полицейских, Кармело Кьярамонте выращивал два крупных растения марихуаны и хранил дома 1 кг индийской конопли.
 
Также было изъято вино, пропитанное каннабисом, оливки, кофе и тунец. Шеф-повар сказал полиции, что таким образом он исследует "новые ароматы".
 
 
Итальянская газета La Sicilia сообщила, что Кьярамонте назвал себя "консультантом по агропродовольственной кухне третьего тысячелетия".
 
50-летний шеф-повар был освобожден из под стражи, но его ожидает суд.
 
Кьярамонте известен как знаток сицилийской кухни, он работает также шеф-поваром в ресторане отеля Katane Palace в Катании.
 
Местная газета сообщила, что одно из его телевизионных шоу называлось «Бессмертные рецепты и еда с афродизиаками».
 
Напомним, что в Парагвае разрешили выращивать и обрабатывать марихуану для самостоятельного и медицинского использования.
 

Источник: korrespondent.net
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