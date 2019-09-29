Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отправит на Марс имя любого желающего землянина в рамках миссии Mars 2020, говорится в сообщении компании в Twitter.

Чтобы отправить свое имя на Марс, нужно зарегистрироваться на сайте NASA до 30 сентября. В таком случае ваше имя будет отправлено на другую планету на специальном микрочипе. Он будет размещен на аппарате, который отправится на Марс в июле следующего года.

Согласно информации на сайте NASA по состоянию на 29 сентября, больше всего имен зарегистрировали из Турции (2,5 миллиона). На втором месте оказались жители Индии (около 1,6 миллиона имен). Среди американцев свое имя зарегистрировали 1,3 миллиона человек. В Украине зарегистрировалось всего лишь 56 тысяч человек. Напомним, что в NASA показали как светится пыль от ультрафиолетового излучения и света от звезд в соседней галактике.

Источник: korrespondent.net