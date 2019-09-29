Выборы в Афганистане: Выкрали членов избиркома

Боевики Талибана похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в афганской провинции Парван, сообщает портал Ariana News со ссылкой на главу центра Независимой избирательной комиссии в провинции Парван Абдул Кахара Вахаба Сафи.

«Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей», — сообщил Сафи.

В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии "когда они возвращались домой с избирательных участков". По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. "Если талибы откажутся освободить этих лиц, правительство использует военную силу", — отметила Шахкар. Напомним, что 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

Источник: korrespondent.net