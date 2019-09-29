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29. 09. 2019

Выборы в Афганистане: Выкрали членов избиркома

 
Боевики Талибана похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в афганской провинции Парван, сообщает портал Ariana News со ссылкой на главу центра Независимой избирательной комиссии в провинции Парван Абдул Кахара Вахаба Сафи.
 
«Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей», — сообщил Сафи.
 
В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии "когда они возвращались домой с избирательных участков".
 
По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных.
 
"Если талибы откажутся освободить этих лиц, правительство использует военную силу", — отметила Шахкар.
 
Напомним, что 28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.
 
 

Источник: korrespondent.net
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