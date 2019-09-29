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29. 09. 2019

Выборы в Австрии: победила партия Курца

 
На досрочных парламентских выборах в Австрии победила консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца. Об этом в воскресенье, 29 сентября, объявило МВД страны.
 
По информации ведомства, после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках, партия Курца набрала 38,4% голосов (73 депутатских мандата из 183 мандатов в Национальном совете).
 
На втором месте − Социал-демократическая партия с результатом в 21,5% голосов (41 депутатский мандат), на третьем − Австрийская партия свободы, которая ранее формировала коалиционное правительство со сторонниками Курца. Последняя набирает 17,3% голосов (32 мандата).
 
Также в парламент проходят Зеленые − 12,4% (23 мандата) и Новая Австрия − 7,4% (14 мест в парламенте).
 
Как уточнили в МВД Австрии, явка на досрочных парламентских выборах в стране составила 60,6%.
 
Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов. Окончательные итоги голосования с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни.
 
Напомним, 29 сентября в Австрии проходили досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет.
 
Они были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Это произошло из-за скандала с "племянницей российского олигарха", в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. 
 
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Источник: korrespondent.net
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