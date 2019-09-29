Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке – СМИ

"В Бабьем Яру выступил раввин Блайх. Он сказал: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", – написал Ройтбурд.
В ответ на высказывания Блайха Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест и подчеркнула, что "поддерживает деятельность президента Украины".
Также в ОЕОУ напомнили, что глава государства публично почтил память жертв Бабьего Яра в августе во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Источник: korrespondent.net
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