Ле Пен попросили не приходить на прощание с Шираком

Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен не будет присутствовать на официальной церемонии в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке из-за нежелания его семьи. Об этом 29 сентября сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что в субботу, 28 сентября, родственники Ширака узнали из СМИ о намерении Ле Пен появиться на церемонии в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они подчеркнули, что это личное право Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть.

Сама политик выразила сожаление из-за решения семьи Ширака.

"Мы с сожалением отмечаем, что семья Ширака отказалась уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте", − написала Ле Пен в Twitter.

C’est avec regret que nous prenons acte du refus de la famille Chirac de respecter les usages républicains, en permettant à tous les représentants élus du peuple français de se rendre demain à la cérémonie d’hommage à l’ancien Président. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 29, 2019

Напомним, официальная церемония в память о Шираке, на которой будут присутствовать лидер Франции Эммануэль Макрон и главы 30 иностранных государств, состоится в понедельник, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. Бывший французский лидер будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

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Источник: korrespondent.net