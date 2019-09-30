Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 01:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
30. 09. 2019

В Павлограде полицейский устроил ДТП

 
В Павлограде работник уголовного розыска местной полиции стал виновником ДТП. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
 
Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 18.50. Полицейский на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Лада Калина.
 
Как подчеркнули в полиции, во время инцидента он был не на службе.
 
В результате ДТП водитель и двое пассажиров Лады, среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
 
Указано, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградской полиции и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.
 
Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. О происшествии уведомили Госбюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
В Виннице пьяный полицейский разбил четыре авто
 
Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка на пешеходном переходе. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.