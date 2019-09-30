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30. 09. 2019

У Зеленского сообщили о планах нового визита в США

 
Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что планируется новый официальный визит Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано 29 сентября.
 
По словам Ермака, во время беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера в кулуарах 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались вопросы, в том числе связанные с новыми переговорами.
 
"Эта беседа (телефонный разговор украинского и американского президентов, который стал причиной запуска процедуры импичмента Трампа – ред.) – часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь (Майк Помпео), по энергетике – министр (Рик) Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – подчеркнул помощник Зеленского.
 
При этом он не назвал участников переговоров с украинской стороны и не уточнил, когда может состояться визит украинского лидера в Вашингтон.
 
Напомним, 25 сентября Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке. 
 
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Источник: korrespondent.net
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