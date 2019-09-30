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30. 09. 2019

В Конгрессе США заверили, что продолжат поддержку Украины

 
Ситуация с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе. Об этом заявил демократ Билл Паскрелл в интервью Голосу Америки, которое было опубликовано 29 сентября.
 
"Эта ситуация лишь делает демократов сильнее в их отношениях с украинским народом. Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия. Это наша работа − помогать украинскому народу. И мы будем продолжать делать то, что делаем", − подчеркнул конгрессмен. 
 
Паскрелл полагает, что Украина, несмотря на политический скандал, не потеряет и поддержки республиканцев.
 
"Они только сейчас набираются уверенности высказать свою позицию. Они пытаются придерживаться умеренной позиции. Они не хотят никого разозлить. Но наш общий враг − это Россия", − указал политик.
 
Он также отметил, что Конгресс США будет помогать Украине в любом случае, "независимо от того, республиканцы ли мы или демократы".
 
Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

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Источник: korrespondent.net
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