В Киевской области пьяный подросток устроил смертельную аварию

В городе Мироновка Киевской области 17-летний подросток стал виновником ДТП, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что инцидент произошел около 7.00 воскресенья. Автомобиль на большой скорости протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома.
За рулем находился местный студент, который купил машину за несколько дней до инцидента и управлял ею в нетрезвом состоянии, не имея водительского удостоверения.
В салоне машины, кроме несовершеннолетнего водителя, были четверо парней и две девушки. Все они выжили, но получили травмы. Погиб 19-летний парень, который находился в багажнике.
Хозяин двора вызвал полицию. В крови водителя обнаружили 1,25 промилле алкоголя.
По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный 15-летний подросток без водительского удостоверения сбил насмерть 34-летнего велосипедиста.
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Источник: korrespondent.net
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