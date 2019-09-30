Итоги 29.09: Выборы в Австрии и память Бабьего Яра

В Украине вспоминали жертв трагедии в Бабьем Яру

В Украине отметили День памяти жертв Бабьего Яра, убитых фашистами в Киеве в 1941 году. По разным оценкам, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибли от 100 до 150 тысяч человек.

В связи с 78-й годовщиной трагедии Офис президента опубликовал обращение к украинцам.

Отметим, глава государства Владимир Зеленский не приехал ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра, и посетил место трагедии в частном порядке.

Standard & Poor's спрогнозировало уровень инфляции в Украине

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings спрогнозировало инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года.

На прогноз S&P влияет ожидание девальвации гривны в 2020 году и рост зарплат в Украине.

Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Экс-президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет. По данным СМИ, он находился в реанимации в подмосковном Красногорске. Две недели назад его туда перевезли с инсультом из Турции.

В Париже прощались с Жаком Шираком

В Париже проходила народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Гроб с телом политика, накрытый французским триколором, был выставлен во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика.

На выборах в Австрии победила партия Себастьяна Курца

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.

По данным МВД страны, после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках, Народная партия набрала 38,4% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Курца с победой его партии.

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Источник: korrespondent.net