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30. 09. 2019

В Новой Зеландии разбился самолет, есть жертвы

Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает New Zealand Herald.

Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Фокспайн, который расположен в 100 км к северу от Веллингтона и потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Полиция Новой Зеландии и управления гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины аварии.

Ранее сообщалось, что в США пассажирский самолет загорелся при взлете.

А в Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе. Во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.

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Источник: korrespondent.net
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