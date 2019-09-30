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30. 09. 2019

Долги по зарплате за месяц выросли почти на 3%

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 сентября 2019 года увеличилась на 2,8% по сравнению с 1 августа и составила 2 816,842 млн гривен, сообщает Госстат.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 522,755 млн гривен, Луганской – 490,629 млн гривен и Харьковской – 376,254 млн гривен.

Наибольшая задолженность приходится на сферу промышленности – более 2 216 млн грн, а наименьшая в сфере временного размещения и организации питания - 0,189 млн.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 сентября 2019 года:

 

Напомним, по итогам июля, задолженность по зарплате выросла на 5,1%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в августе резко снизилась. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.

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Источник: korrespondent.net
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