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30. 09. 2019

Сутки на Донбассе: 26 обстрелов

В течение минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел 15 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды возле Новотроицкого, трижды вблизи Павлополя, по два раза около Водяного и Талаковки, вблизи Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды возле Травневого, вблизи Луганского и Новолуганского, Крымского, Новгородского, недалеко от Хутора Вольного, в районе Золотого и вблизи Новотошковского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: неподалеку Новотроицкого и вблизи Водяного.

Ранее СБУ рассказала об операции по вывозу сепаратиста из "ЛНР". Задержанный принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

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Источник: korrespondent.net
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