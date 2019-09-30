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30. 09. 2019

В Индии 130 человек погибли из-за ливней

За минувшие четверо суток в северных штатах Индии погибли 127 человек в результате вызванных мощными муссонными ливнями наводнений и оползней. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил NDTV.

Отмечается, что больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш - 87 человек и в штате Бихар - 27 человек.

По данным газеты The Asian Age, жертвы также отмечены в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число погибших оценивается в 13 человек.

В столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыты все школы, не работают многие учреждения, закрытые магазины и лавки. Правительство штата запросил из ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать из воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения районов.

Многие поезда в Бихаре отменены или перенаправлены на другие маршруты из-за подтопления железнодорожных путей.

В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили все отпуска для государственных чиновников. Спасательные группы занимаются эвакуацией жителей из зон наводнения. Полиция перевезла около 500 заключенных из тюрьмы в округе баллов в другие тюрьмы, после того как вода затопила бараки.

Синоптики предупреждают, что дожди будут продолжаться в ближайшие дни.

Напомним, в июне из-за аномальной жары в Индии погибли 70 человек. В некоторых районах температура достигала 50,8 градусов Цельсия. Перед этим также сообщалось, что в Индии из-за жары погибли 36 человек. 

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Источник: korrespondent.net
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