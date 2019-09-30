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30. 09. 2019

Сегодня последний день оборота мелких монет

Монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Таким образом, последним днем, когда мелкими монетами можно рассчитаться в торговых точках, будет понедельник, 30 сентября.

С 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.

НБУ рассказал, что делать с уходящими мелкими монетами

Ранее сообщалось, что банкам разрешили округлять суммы из-за изъятия из оборота мелких монет.

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Источник: korrespondent.net
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