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30. 09. 2019

В Херсоне уничтожили боеприпасы времен Второй мировой

Пиротехники уничтожили 85 единиц взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 30 сентября.

"28 сентября в 18:30 пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области уничтожено 85 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были найдены накануне поисковой группой во время проведения раскопок в Великолепетихском районе на расстоянии 12 км. с. Рубановка", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Среди боеприпасов пиротехники обнаружили артснаряд, минометные мины, противотанковые мины, гранаты, противотанковые снаряды.

Напомним, что ранее на Луганщине обнаружили схрон с боеприпасами. Боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

Также сообщалось, что сотню артснарядов обнаружили на территории школы в Тернополе. 

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Источник: korrespondent.net
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