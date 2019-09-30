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30. 09. 2019

Пожар на фабрике в Китае: 19 погибших

В провинции Чжэцзян в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости, в результате чего погибли 19 человек. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на портал Sina в понедельник, 30 сентября.

Инцидент произошел в городе Нинбо в ночь на понедельник. Пожар потушили, спасатели ведут разбор завалов.

По имеющимся данным, восемь человек удалось спасти, трое из них получили травмы. В настоящее время подтверждена гибель 19 человек, но обследование места пожара еще ведется. Местные власти предполагают, что количество жертв может возрасти.

Информации о причинах возгорания пока нет.

Напомним, что ранее на пароме в Греции произошел пожар: эвакуировали полтысячи пассажиров. Пожар начался сразу после выхода парома из порта. Предварительно, в гараже парома загорелись пару авто.

Также сообщалось, что восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице Алжира. Возгорание возникло в перинатальном отделении рано утром. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

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Источник: korrespondent.net
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