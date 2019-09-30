Пожар на заводе в Сумах: стало известно состояние пострадавших

Состояние трех из десяти пострадавших во время субботнего взрыва на заводе в Сумах остается тяжелым. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает ТСН.

Потерпевшие говорят, что разорвало трубу, которая вела от одного из станков. После этого загорелась пластиковая отделка стен и утеплитель.

В реанимации остаются женщина и двое мужчин, которые находились ближе всего к эпицентру взрыва. Самый тяжелый среди них 27-летний мужчина - у него серьезные ожоги.

"Ожоги лица, туловища, конечностей – до 70% поверхности тела. Тяжелый ожоговый шок. Прогнозы здесь, как говорится, неуместно делать", - отметил заведующий реанимационным отделением Сумской областной клинической больницы Сергей Бережной.

Напомним, 28 сентября, в Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание.

Ранее на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.

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Источник: korrespondent.net