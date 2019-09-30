Зеленский принял отставку Данилюка - СМИ

Президент Владимир Зеленский принял отставку главы СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, президент подпишет заявление Данилюка об отставке. Такое решение он принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.

На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности.

Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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Источник: korrespondent.net