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30. 09. 2019

На дороге в Черкасской области нашли тело женщины

На проезжей части дороги Канев - Пекари - Хмельная в Черкасской области обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УНН в понедельник, 30 сентября.

Труп женщины, в возрасте 30-35 лет, обнаружен на дороге близ села Пекари. На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны тела.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Устанавливается личность убитой и обстоятельства совершения преступления.

Напомним, что ранее в Киеве на остановке нашли полураздетый труп. Мужчина, по предварительным данным, был бездомным. Причину смерти будут выяснять правоохранители.

Также сообщалось, что женщину нашли мертвой на свалке в Харькове. Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая. Полиция выясняет обстоятельства ее смерти, а также разыскивает свидетелей.

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Источник: korrespondent.net
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