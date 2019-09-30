Гончарук записал видеоблог о сотрудничестве с МВФ

Украина и МВФ могут подписать новую программу сотрудничества в декабре. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в видеоблоге в Facebook, опубликованном в понедельник, 30 сентября.

При этом он рассказал о нескольких этапах для подписания соглашения.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа. До этого момента у нас будет несколько этапов", - сказал Гончарук.

По его словам, через несколько недель некоторые министры поедут в США в офис МВФ для продолжения переговоров.

"Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - заявил Гончарук.

Ранее СМИ сообщили, что Киев и МВФ не договорились о новой программе. Утверждалось, что у экспертов МВФ есть минимум три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения. При этом Украина рассчитывала на трехлетнюю программу EFF на $6 млрд и параллельно планировала договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.

Позже в Минфине заявили, что переговоры между Украиной и МВФ продолжаются и находятся в "активной стадии".

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Источник: korrespondent.net