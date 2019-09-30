Очередной рекордсмен: под Киевом остановили смертельно пьяного водителя

Под Борисполем (Киевская область) на трассе Киев-Харьков-Должанский в субботу, 28 сентября, полиция остановила водителя с 4,96 промилле алкоголя в крови, что составляет практически смертельную дозу. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

"В субботу в половине шестого утра во время патрулирования автодороги внимание патрульных привлек автомобиль Hyundai. Водитель легковушки хаотично маневрировал на дороге дорогой из одной полосы в другую. Стражи порядка решили остановить водителя, потому что возможно ему стало плохо и нужна помощь", - говорится в сообщении.

После остановки выяснилось, что мужчина почти не разговаривает.

"Полицейские помогли ему выйти из авто. Очевидным был факт, что 46-летний водитель нетрезв. Хотя последний пытался это отрицать. В присутствии двух свидетелей освидетельствование на состояние опьянения обнаружил у него 4,96 промилле", - уточнили в полиции.

В отношении водителя патрульные составили административный материал и отстранили его от управления автомобилем.

Напомним, двумя неделями ранее в Ровно был установлен "рекорд" пьяного вождения. Там прибор показал 5 промилле алкоголя в крови водителя. Впрочем, это был максимум, который мог показывать прибор – на большие показатели он не рассчитан.

До этого в Запорожье у пьяного водителя в крови обнаружили 4,16 промилле алкоголя.

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Источник: korrespondent.net