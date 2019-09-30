Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 11:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
30. 09. 2019

Очередной рекордсмен: под Киевом остановили смертельно пьяного водителя

Под Борисполем (Киевская область) на трассе Киев-Харьков-Должанский в субботу, 28 сентября, полиция остановила водителя с 4,96 промилле алкоголя в крови, что составляет практически смертельную дозу. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

"В субботу в половине шестого утра во время патрулирования автодороги внимание патрульных привлек автомобиль Hyundai. Водитель легковушки хаотично маневрировал на дороге дорогой из одной полосы в другую. Стражи порядка решили остановить водителя, потому что возможно ему стало плохо и нужна помощь", - говорится в сообщении.

После остановки выяснилось, что мужчина почти не разговаривает.

"Полицейские помогли ему выйти из авто. Очевидным был факт, что 46-летний водитель нетрезв. Хотя последний пытался это отрицать. В присутствии двух свидетелей освидетельствование на состояние опьянения обнаружил у него 4,96 промилле", - уточнили в полиции.

В отношении водителя патрульные составили административный материал и отстранили его от управления автомобилем.

 
 

Напомним, двумя неделями ранее в Ровно был установлен "рекорд" пьяного вождения. Там прибор показал 5 промилле алкоголя в крови водителя. Впрочем, это был максимум, который мог показывать прибор – на большие показатели он не рассчитан.

До этого в Запорожье у пьяного водителя в крови обнаружили 4,16 промилле алкоголя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.