День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

В православной традиции 30 сентября ежегодно отмечают день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

По преданиям, они не поддались на языческие уговоры отречься от христианства даже перед угрозой пыток и смерти.

История праздника

София и три ее дочери жили в римской империи во II веке. София, чье имя переводится с греческого как премудрость, назвала своих дочерей именами трех главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Когда о христианской семье узнал император, он всячески пытался заставить их отречься от своей веры.

В результате в 137 году детей пытали на глазах у Софии, а затем обезглавили. Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови только 9. София осталась молиться возле могил дочерей и спустя три дня умерла. Великомученица София была причислена к лику святых.

Запреты и приметы Дня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Ранее люди верили, что женщинам в этот день работать нельзя. Всю заботу по дому брали на себя мужчины.

Считалось, что женщинам нужно было много плакать в этот день, чтобы больше не лить слезы на протяжении года. Также считалось, что такие рыдания сближают жен с мужьями. Вечером было принято устраивать смотрины, но сватанье и свадьбы не проводились. Считалось, что это плохой день для начала нового союза.

В церкви принято ставить две свечи перед образом Христа, а третью забирать домой, ставить в каравай и молиться. Хлебом затем угощали близких.

Приметы в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии гласят:

Если в этот день гремит гром - значит зима будет поздняя, а осень сохранится теплая;

Если на праздник видно в небе, как улетают стаи журавлей, значит уже на Покрову придет мороз;

Сухая погода на именины святых мучениц означала позднюю зиму, а дождливая - раннюю весну.

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Источник: korrespondent.net