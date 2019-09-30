В Украину приедет президентский комитет ПАСЕ

В ближайшее время в Украину для консультаций приедет президентский комитет ПАСЕ. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"По предложению группы консерваторов, в которую я имею честь входить, на президентском комитете ПАСЕ (в комитет входит президент ПАСЕ, лидеры политических групп Ассамблеи) принято решение в ближайшее время провести заседание комитета в Киеве для консультаций с Украиной", - сообщил Гончаренко.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

В то же время, в Страсбург приехали несколько членов новой делегации, в том числе Гончаренко.

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Источник: korrespondent.net