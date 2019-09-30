На Донбассе погибла 21-летняя боец Айдара

В Донецкой области 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Об этом сообщается на странице 24 отдельного штурмового батальона ВСУ Айдар в Facebook.

Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное.

Погибшей защитнице Украины был всего 21 год.

Напомним, в штабе ООС сообщали, что 27 сентября на Донбассе было 24 обстрела, один военнослужащий получил смертельное ранение.

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Источник: korrespondent.net