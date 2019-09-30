В ДТП в Харьковской области погибли два человека

На автодороге Чугуев-Великий Бурлук в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 30 сентября.

Инцидент произошел 29 сентября около 18:00.

"31-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли 52-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Киевской области пьяный подросток устроил смертельную аварию. Юноша на скорости не справился с управлением автомобиля и врезался в забор частного дома.

Также сообщалось, что в Симферополе авто влетело в подземный переход. В результате аварии погибла женщина.

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Источник: korrespondent.net