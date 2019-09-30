В Украину прибыли 30 тысяч хасидов

На празднование иудейского Нового года - Рош а-Шана - в Умань прибыли почти 27 тысячи паломников-хасидов. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает пресс-служба Уманского городского совета в Facebook.

"По состоянию 30 сентября 2019 года в город Умань прибыло 26 862 брацлавские хасиды из 8 стран, в том числе 2240 детей и 11 женщин", - говорится в сообщении.

Тем временем, в Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на 30 сентября, в Украину прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов. За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань. А с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пики оформили на въезд в Украину более 30,1 тыс. паломников.

В горсовете отметили, что паломники прибыли 897 транспортными средствами, в том числе 303 - автобусами, 571 - микроавтобусом, 23 - на легковых автомобилях.

Брацлавские хасиды традиционно массово приезжают осенью в Умань, чтобы отметить наступление иудейского Нового года у места захоронения цадика Нахмана.

В этом году празднование Рош а-Шана длится с 29 сентября по 1 октября.

Ранее сообщалось, что из Украины выдворили шестерых хасидов за нарушения миграционного законодательства.

А накануне в Умани горел дом, в котором проживали хасиды. Спасатели эвакуировали пятерых хасидов.

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Источник: korrespondent.net