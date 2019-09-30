В Париже проходит прощание с Жаком Шираком

В соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже в понедельник, 30 сентября, проходит месса по Жаку Шираку, который был президентом Франции с 1995 по 2007 год, пишет ТАСС.

Как сообщается, первыми к церкви прибыли члены семьи покойного. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, месса в соборе Святого Людовика не будет доступна для публики за исключением ближайшего круга соратников экс-президента.

После мессы в почетном дворе Дома инвалидов Шираку будут отданы воинские почести. В воскресенье здесь же прошло народное прощание с бывшим лидером республики: почтить его память пришли тысячи французов.

Как известно, на территории Дома инвалидов, где похоронен император Наполеон I, проводятся наиболее важные государственные церемонии Франции.

После мессы траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эмманюэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.

Жак Ширак умер утром 26 сентября в Париже в возрасте 86 лет.