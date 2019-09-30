Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 11:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
30. 09. 2019

В Египте ликвидировали 15 боевиков

В Египте силовики провели контртеррористическую операцию в городе Эль-Ариш провинции Северный Синай, в ходе которой ликвидировали 15 боевиков. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Египта.

Отмечается, что силовики остановили группу террористов, которые планировали совершить теракт.

Сотрудники египетской полиции задержали боевиков на ферме. Во время этого началась перестрелка, вследствие чего были ликвидированы 15 боевиков.

Напомним, 5 августа в результате столкновения нескольких автомашин в центре Каира произошел взрыв, в результате погибли 20 человек, 47 получили ранения. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси квалифицировал случившееся как теракт. Спустя несколько дней сообщалось о ликвидации 17 террористов, причастных к взрыву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.