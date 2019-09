Один из американских штатов завалило снегом

В американском штате Монтана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури, обрушившейся на штат в выходные. Об этом сообщается на сайте губернатора.

"В связи с беспрецедентной зимней бурей, ставшей для нас неожиданным сюрпризом в сентябре, местное руководство и власти штата тесно сотрудничают в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности жителей Монтаны", - заявил губернатор Стив Буллок.

Как сообщается, в некоторых районах штата выпало около 100 см осадков, повреждены линии электропередачи, перекрыты дороги. "Буря также может вызвать наводнение в штате", - опасаются местные власти.

Как сообщает телекомпания CNN, в городе Грейт-Фолс только в субботу выпали рекордные 25 см снега. Прежний рекорд был установлен более 60 лет назад - в 1954 году - тогда за день улицы города покрылись 9-сантиметровым слоем снега.

СМИ отмечают, что сентябрьские снегопады - не столь уникальное явление для этой расположенной на севере страны местности, однако обычно в это время года они не бывают настолько мощными. "Если прогноз сбудется, то этот [снегопад] будет сопоставим или даже превзойдет бурю 1934 года, которая для многих районов считается самой сильной из задокументированных", - заявил метеоролог CNN Иван Кабрера.

Как в свою очередь сообщает телекомпания CBS, по прогнозам синоптиков, непогода ждет жителей Монтаны и в понедельник. В связи с этим многие школы будут закрыты. Как ожидается, привычная осень вернется в штат к концу недели.

BREAKING: Major snow drifts in Cut Bank, Montana as snow storm hits parts of northwestern U.S. and parts of Alberta, Canada. Rare sight this time of year: pic.twitter.com/wtxPINNaDk