Кинопремьеры недели: "Джокер" и "Операция “Колибри”

Психологический триллер “Джокер” с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро в главных ролях, анимационный фильм “Йети” и драму “Операция “Колибри”, главную роль в которой исполнила Сальма Хайек.

Джокер

Джокер / фото: youtube.com

Жанр: психологический триллер

Режиссер: Тодд Филлипс

Актеры: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Шей Уигем

Фильм о супер злодее Джокере, но никак не связанный с фильмами об одноименном герое по комиксам DC. Действие происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое.

Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество не приняло Артура. Тогда он принял решение изменить его на свое усмотрение. Он делает себе яркий грим, широкую улыбку и превратился в Джокера. Флек стал именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, - клоуном-принцем преступного мира.

Фильм “Джокер” получил главный приз Венецианского кинофестиваля, который проходил в сентябре 2019 года.

Йети/Эверест

Йети/Эверест / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Джилл Калтон, Тодд Уилдерман

Актеры: Альберт Цай, Сара Полсон, Хлоя Беннет

Главная героиня - Лу, девочка всю жизнь мечтающая о приключениях, о которых ей когда-то рассказывал отец. Она живет в Шанхае, в не совсем благополучной семье, ведь любимый отец умер и девочке сложно найти общий язык с родными. Практически каждый вечер она прячется от них на крыше дома. Однажды Лу обнаруживает там необычное существо - Йети.

Снежный человек рассказывает, что решил узнать больше об этом мире, поэтому спустился с Гималаев, но заблудился и не может вернуться. Он становится для малышки настоящим другом, но она твердо решает доставить Йети домой. Вместе с друзьями они отправляются в опасное путешествие. Компанию будут преследовать злодеи, которым снежный человек нужен для ужасных экспериментов.

Операция “Колибри”

Операция “Колибри” / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Ким Нгуен

Актеры: Сальма Хайек, Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард

Двоюродные братья Винсент и Антон работают в компании по высококачественному трейдингу. У них возникает гениальная идея - соединить кабельной сетью Канзас и Нью-Джерси. Дело очень выгодное, ведь таким способом они планируют попасть на Нью-Йоркскую фондовую биржу и сорвать куш в 500 млн. долларов за одну милисекунду.

Но у их босса - Эвы Торрес свои планы на этот счет и она сделает все, чтобы огромные деньги попали в руки именно ей. Кто в итоге окажется в выигрыше: предприимчивые ребята или стервозная брюнетка?

Источник: korrespondent.net