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30. 09. 2019

МИД России обвинил США в визовой войне

В МИД России обвиняют США в развязывании визовой войны и не исключают ответных мер, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.
 
 
"В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, – вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США", - заявил он 
 
Дипломат отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб".
 
"Пока не получается. Видимо приоритеты у тех, кто формирует, определяет российскую политику в США, другие. Видимо, они замыкаются на попытку разговаривать с нами с позиции силы, но обреченность на провал этой линии давно понятна всем", - заключил Рябков.
 
Как сообщалось, США не дали визы части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая прошла на прошлой неделе в Нью-Йорке. Американцы заявили, что проблема возникла из-за сроков подачи документов. В Москве утверждают, что все подали вовремя.

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Источник: korrespondent.net
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