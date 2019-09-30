Погода на неделю: в Украине тепло и дожди

В течение недели в большинстве регионов Украине пройдут дожди. При этом будет достаточно тепло – до +25 градусов. И лишь к концу рабочей недели немного похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 30 сентября.

Так, сегодня ожидается дождливая погода в западных, центральных и северных областях. Температура здесь днем составит +19…22 градуса, ночью столбик опустится до +10…12. На востоке страны без осадков, дневная температура поднимется до +19…21, ночью +10…12 градусов. На юге Украины тепло, температура воздуха днем до +22…+24 градуса, ночью +12…+14.

В Киеве ожидается дождь, температура днем составит +19…21, ночью +11…13 градусов.

Во вторник, 1 октября, полоса дождей переместится на юг и восток Украины. Здесь немного похолодает. Так, на востоке дневная температура опустится до +15…+18, ночью до +10…+12, а на юге максимальная температура составит +20…21, ночью +13…15. В остальных регионах Украины преимущественно без осадков, переменная облачность. Температура днем ожидается +15…+18, ночью +9…+11. На пару градусов будет теплее на Закарпатье и Буковине.

В Киеве во вторник без осадков, дневная температура +14…+16 градусов, ночью +11…+13.

В среду, 2 октября, по всей территории Украины ожидается теплая сухая погода. Почти во всех областях дневная температура достигнет +20…+22. На юге и западе местами до +24. Ночью похолодает до +8…+10.

В Киеве в этот день также будет тепло. Дневная температура воздуха поднимется до +21…23 градусов, ночью опустится до +9…11.

В четверг, 3 октября, в Украине вернутся дожди. Так, если в южных и восточных областях снова будет сухо, а температура днем составит до +23…25, ночью до +13, то на западе, севере и в центе Украины ожидаются осадки. Дневная температура на западе понизится до +13…+15, ночью – до +10…+12. На севере и в центре будет немного теплее – днем +17…+19, ночью столбик покажет +11…13 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди, температура днем составит +17…19 градусов, ночью похолодает до +11…+13.

В пятницу, 4 октября, на западе, севере и в центре страны ожидаются кратковременные дожди. Практически на всей этой территории похолодает днем до +11…+13, а ночью – до +6…+8. На востоке и юге Украины прогнозируется сухая погода. Температура днем составит +17…19 градусов, ночью опустится до +11…+13.

В Киеве пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +11…+13, ночью столбик покажет до +8…+10 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре. По их прогнозам, второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы.

Также стало известно, когда украинцам ждать "бабье лето".

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Источник: korrespondent.net