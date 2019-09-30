Фигурирующий в скандале с импичментом Трампа Луценко уехал в Британию

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко на своей канале в Telegram.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины ... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко.

Он отметил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Луценко якобы сказал журналисту, что вылетает в Лондон подтянуть английский.

"Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", - написал Луценко.

Украинская правда сообщает, что пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии подтвердила, что Луценко действительно поехал в Великобританию, по ее словам, на курсы английского языка, которые продлятся полтора месяца.

"Он не выехал, он уехал на учебу", - сказала Сарган.

Она отметила, что Луценко давно планировал "подтянуть" уровень английского и только сейчас, когда у него появился на это время, поехал на курсы.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко упоминался в сообщении информатора из разведсообщества США, которое 26 сентября было рассекречено и опубликовано. Сам Луценко заявил, что изложенная там информация "ни разу не соответствует действительности".

Также Луценко заявлял, чо сын Байдена не нарушал украинские законы.

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Источник: korrespondent.net