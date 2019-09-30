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30. 09. 2019

Четыре страны присоединились к демаршу Украины в ПАСЕ

Делегации Украины, Литвы, Латвии, Грузии и Эстонии не будут участвовать в открытии осенней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы. Такое решение на консультациях приняли делегатиы стран, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook в понедельник, 30 сентября.

"Приняли совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы; не принимать участие в открытии сегодняшней сессии; в 12.00 провести встречу с французским госсекретарем мадам Моншален; после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", - сообщил он.

Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

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Источник: korrespondent.net
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