Гончарук рассказал, как идут переговоры с МВФ

На переговорах в Вашингтоне Украина рассчитывает подписать новый меморандум с МВФ, сообщил в понедельник, 30 сентября, премьер-министр Алексей Гончарук.

"Формально сейчас до сих пор действует та программа, которая была открыта в прошлом году. Реально проходят переговоры о новой трехлетней программе. Мы рассчитываем, что эта программа будет начата в декабре, на три года. Этот меморандум должен появиться в декабре", - сказал он.

Гончарук отметил, что МВФ хочет заложить в меморандум с Украиной реалистичные показатели, чтобы начать новую программу.

Премьер напомнил, что визит миссии продолжался согласно плану. "Они поехали планово с положительным сообщением, в котором написано: продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в ближайшие недели", - сказал он.

Гончарук надеется, что за несколько недель группа министров из Украины поедет в штаб-квартиру МВФ, чтобы продолжить переговоры по меморандуму.

"Возможно, на этой встрече будет заключен staf agrement. Это означает, что мы просто договоримся о тексте меморандума", - заявил Гончарук.

Ранее СМИ сообщили, что Киев и МВФ не договорились о новой программе. Утверждалось, что у экспертов МВФ есть минимум три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения. При этом Украина рассчитывала на трехлетнюю программу EFF на $6 млрд и параллельно планировала договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.

Позже в Минфине заявили, что переговоры между Украиной и МВФ продолжаются и находятся в "активной стадии".

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Источник: korrespondent.net