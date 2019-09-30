Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа

Экс-генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что призывал юриста американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани начать расследование в США и обратиться в американский суд, если у него есть какие-то улики причастности экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера к коррупции, "а не использовать Украину для политической вендетты". Об этом он рассказал Los Angeles Times, которое было опубликовано в воскресенье, 29 сентября.

"Я сказал ему, "давайте проведем это через прокуратуру, а не через президентов". Сказал, что не могу начать расследование просто потому, что это в интересах американского чиновника", - цитирует издание Луценко.

По словам Луценко, Джулиани в какой-то момент в 2018-м перестал звонить ему насчет Байденов, но после победы Владимира Зеленского на выборах президента снова начал связываться, чтобы выяснить, будет ли Зеленский более готов сотрудничать по этой теме.

При этом издание отмечает: Луценко якобы был одним из тех, кто готовил "необоснованные обвинения против Байдена" и "жаловался на посла США в Киеве Мари Йованович". Последняя, напоминает LAT, "стала мишенью для консервативных критиков, включая Джулиани, из-за того, что, похоже, противостояла давлению на Украину так, как хотел Трамп".

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко упоминался в сообщении информатора из разведсообщества США, которое 26 сентября было рассекречено и опубликовано. Сам Луценко заявил, что изложенная там информация "ни разу не соответствует действительности". А сегодня стало известно, что Луценко уехал из Украины "подтянуть английский".

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Источник: korrespondent.net