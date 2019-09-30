Генсек Совета Европы заявила, что скоро посетит Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что планирует посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко в Facebook в понедельник, 30 сентября.

По словам Гончаренко, Украина станет второй страной после Грузии, которую планирует посетить Пейчинович-Бурич.

"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй в Украину", - сообщил Гончаренко.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Также сообщалось, что Киев готов сотрудничать с новым главой ПАСЕ. МИД Украины ожидает конкретные шаги нового генсека для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net