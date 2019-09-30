Саудовский принц объяснил провал Patriot во время атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что атака на предприятия компании Saudi Aramco 14 сентября была успешной потому, что его стране угрожают со всех сторон и трудно охватить все полностью. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS

По словам принца, включенные в противовоздушную оборону королевства американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

"Саудовская Аравия размером практически с континент. Она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", – отметил принц.

Также он назвал атаку на предприятия Saudi Aramco "глупостью".

"Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего лишь 5% мирового рынка", – подчеркнул бен Салман Аль Сауд.

Также телеканал CBS опубликовал новое видео массированного удара по заводам Saudi Aramco. Оно было снято камерами видеонаблюдения.

Ранее в США объяснили провал Patriot при атаке на нефтяные объекты саудитов. "Даже лучшие системы в мире не всегда сбивают цели", – заявил госсекретарь США Макс Помпео.

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Источник: korrespondent.net