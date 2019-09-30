Гончарук заявил о намерении ликвидировать игорные залы

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что законопроект о легализации казино предполагает закрытие игорных залов. Об этом он сказал на брифинге по итогам ночного заседания правительства в понедельник, 30 сентября.

"В цивилизованных странах такого нет, и у нас не будет. Это не значит, что такого бизнеса вообще не должно быть. Нет, конечно, это должно быть цивилизованно, с бухгалтерией. В законе подробно описано, как мы планируем это урегулировать. Но главная цель - убрать игорные залы, игорные автоматы с украинских улиц", - утверждает Гончарук.

По его словам, игорные залы наносят сильный ущерб экономике, снижая продуктивность населения и искажая арендные ставки на коммерческие помещения.

"Человек сейчас идет с работы домой. Если у него есть зависимость, он видит этот зал, заходит туда. Его раздевают один-два раза, он приходит в семью - есть проблема, какие-то ссоры. Кто-то в депрессии, у него продуктивность снижается и не всю семью это влияет. Вечером по ночах сидит в этом зале, устает, у него плохое настроение, это все причины непродуктивности", - сказал премьер-министр.

"Эти игорные залы - сверхприбыльный бизнес. Этот зал разгоняет рынок помещений на первом этаже. Магазину, салону красоты или какому-то другому малому бизнесу сложно конкурировать с игорным залом. Это значит, что эти же салоны красоты уходят в дворы. Даже общественное питание - кафе, рестораны - не выдерживает часто конкуренции", - добавил Гончарук.

Он сказал, что информации о реальных масштабах игорного бизнеса в Украине нет, "но даже того, что я перечислил, достаточно, чтобы понять, что это очень негативное явление, которое влияет на экономику".

По его словам, правительство рассчитывает на дополнительные поступления в размере 2-2,5 млрд гривен в бюджет от легализации казино.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на примерно 2-2,5 млрд гривен за счет легализации этого игорного бизнеса в бюджет Украины", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее Кабмин предложил легализировать игорный бизнес. Азартные игры будут проводиться только на территории отелей и на игровом оборудовании, программное обеспечение которых соответствует международным стандартам.

Также сообщалось, что в центре Киева "накрыли" подпольное VIP-казино. Незаконное игорное заведение работало в торговом центре Олимпийский при содействии работников правоохранительных органов.

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Источник: korrespondent.net