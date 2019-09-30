Толпа избила ветерана АТО после его каминг-аута

Ветерана АТО Василия Давиденко, который ранее признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, избили толпой возле его же дома. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает военнослужащий Виктор Пилипенко, который первый заговорил про ЛГБТ в армии, на своей странице в Facebook.

По словам Пилипенко, потерпевший ветеран рассказал, что его били пять человек в пах и в голову. Но Василий успел сгруппироваться. Также неизвестные били ветерана по корпусу, в результате чего порвали специальный пояс-корсет для позвоночника.

"Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута", - отметил Пилипенко.

Ранее 41-летний ветеран АТО Василий Давиденко в интервью изданию BBC публично заявил, что является геем. Он стал вторым в истории украинской армии, кто пошел на этот шаг. Первый военнослужащий, который это сделал, – Виктор Пилипенко, экс-боец батальона Донбасс.

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Позже в сети появилось видео нападений праворадикалов на отдельных участников марша.

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Источник: korrespondent.net