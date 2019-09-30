На границе с Молдовой задержали беглеца из колонии

В Одесской области на пункте пропуска государственной границы Кучурганы – Первомайск пограничники задержали сбежавшего заключенного Владимира Касапа. Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской исправительной колонии на своей странице в Facebook в понедельник, 30 сентября.

"Сотрудники ГПС, по оперативной информации сотрудников оперативного отдела ГУ Вознесенская исправительная колония (№72) и сотрудников отдела оперативно-розыскной работы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, задержали осужденного Касапа Владимира Викторовича, 10.05.1984 года рождения", – говорится в сообщении.

Мужчина был осужден за убийство и приговорен к восьми годам лишения свободы. С 3 марта 2018 года он отбывал наказание в Вознесенской ВК №72 в Николаевской области.

Напомним, вечером 22 сентября 35-летний заключенный Касап сбежал из Вознесенской колонии.

Ранее на Львовщине из колонии сбежали двое заключенных – 20-летний Виталий Бортовенко и 27-летний Павел Дмитрук.

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Источник: korrespondent.net