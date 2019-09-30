В Кабмине раскрыли предложения по добыче янтаря

Законопроект Кабмина, принятый накануне, предполагает запрет экспорта необработанного янтаря и криминализацию такой ​​деятельности. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Есть законопроект, который предлагает, во-первых, запретить экспорт янтаря-сырца, необработанного. То есть все, нельзя сырец вывозить. Криминализировать нелегальный вывоз янтаря, то есть ввести серьезную ответственность за такую ​​деятельность. Упростить немного процедуру получения официальных документов на эти земли, которая уже повреждена", - рассказал детали законопроекта Гончарук.

По его словам, предложенные инициативы будут подробно объясняться.

Как сообщалось, Кабмин накануне принял ряд решений, в том числе законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.

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Источник: korrespondent.net