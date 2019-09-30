В Кабмине раскрыли предложения по добыче янтаря

Законопроект Кабмина, принятый накануне, предполагает запрет экспорта необработанного янтаря и криминализацию такой деятельности. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Есть законопроект, который предлагает, во-первых, запретить экспорт янтаря-сырца, необработанного. То есть все, нельзя сырец вывозить. Криминализировать нелегальный вывоз янтаря, то есть ввести серьезную ответственность за такую деятельность. Упростить немного процедуру получения официальных документов на эти земли, которая уже повреждена", - рассказал детали законопроекта Гончарук.
По его словам, предложенные инициативы будут подробно объясняться.
Как сообщалось, Кабмин накануне принял ряд решений, в том числе законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net