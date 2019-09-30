Разумков хочет, чтобы нардепов лишали мандата за кнопкодавство

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что партия Слуга народа уже приняла меры из-за недавнего кнопкодавства двух нардепов. Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет в понедельник, 30 сентября.

"Моя позиция - за кнопкодавство нужно наказывать, и мы во время избирательной кампании говорили, что должны быть серьезные штрафы, а потом должно появиться законодательство, которое за кнопкодавство даст возможность лишать мандата. Или сделать так, чтобы кнопкодавство было невозможно. Например, голосование по отпечатку пальца", - отметил Разумков.

Спикер уточнил, что это нельзя сделать очень быстро, потому что, когда шла речь о сенсорной кнопке он думал, что "это будет та сенсорная кнопка, которую привыкли видеть в айфоне или другом телефоне".

"А на самом деле та сенсорная кнопка - это просто еще одна кнопка, которая срабатывает на тепло. То есть кнопка, куда ты прикладываешь руку и вторая, на которую ты нажимаешь. Действительно это надо менять. Два человека из партии Слуга народа допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку и они понимают, что они сделали. Они добровольно заплатили тот штраф, который мы предусматривали. Мы говорили, что штраф должен быть от 40 000-50 000-80 000 гривен, но они заплатят чуть меньше 40 000 грн", - уточнил Разумков.

Напомним, что 11 сентября нардепа из Слуги народа уличили в кнопкодавстве. Появилось видео, как он голосует за себя и за своего однопартийца.

Позже стало известно, что уличенные в кнопкодавстве нардепы партии большинства извинились и пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net