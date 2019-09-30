Брат поджег 11-летнюю сестру из-за интернет-флешмоба

В Черкасской области 11-летняя девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована. Об этом сообщает пресс-секретарь ГСЧС в области в понедельник, 30 сентября.

Девочку доставили в ожоговое отделение Первой городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища 28 сентября.

Как стало известно, ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру Подожги друга. Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.

В данном случае, к счастью, свидетелем происшествия стал случайный прохожий, которому удалось вовремя прийти на помощь и ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

Руководитель психологической службы Управления Леся Коротяева подчеркивает - в подростковом возрасте пропасть между родителями и детьми становится все шире, дети больше воспитываются и получают жизненного опыта через интернет, чем благодаря родителям, которые потеряли монополию на авторитет. Такой диссонанс в воспитании приводит к тому все чаще общество сталкивается с опасностями, которые выходят из трущоб интернета.

Она также отмечает, что решение проблемы запретительными мерами ведет к тому, что молодежь просто пытается освоить обходные пути доступа к информации.

Это не решение проблемы, а лишь возможность сделать ее невидимой для старшего поколения и надзорных институтов. Решение проблемы - в оффлайне, в семейном воспитании, в умении работать с новым типом сознания, навыками понимания, - говорит эксперт. По мнению специалиста ДСНС, единственное, что повлияет на детей, это прямое включение из ожогового центра, когда они увидят видео страданий тех, кто принял участие в этой игре.

"Только так, дети осознают реальные опасности и последствия, только такое информирование может подвести их к болезненному но необходимого осознания угроз. Очень часто мы слышим фразу "Мир меняется". Да, изменения происходят всюду и ежедневно. Вокруг нас бурлит мир с которым мы должны уметь общаться, находить свое место. Когда где-то за пределами Украины, происходят ужасные вещи мы не должны отворачиваться будто нас это не касается, ведь завтра мы можем ощутить на себе последствия такой бездеятельности, и тогда это может стать трагедией для каждого у кого есть дети. Мы все в опасности из-за таких флешмобов. Единственное в чем можно быть уверенным, это в их цикличности", - сказала Леся Коротяева.

Напомним, что ранее в Запорожье мужчина облил кипятком спящую жену. Мужчина сначала вылил на нее четыре литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы. Дети в это время находились в соседней комнате.

Также сообщалось, что умерла девушка, которую поджег жених. У девушки было 90% ожогов тела, после того как в начале июля ее возлюбленный облил ее бензином и поджег.

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Источник: korrespondent.net