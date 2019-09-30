В Кабмине описали фундамент для членства в НАТО

Реализация целей Кабмина на ближайшие пять лет станет фундаментом для достижения курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО. Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады в понедельник, 30 сентября.

Согласно документу, правительство намерено построить работу таким образом, чтобы через 5 лет достичь роста экономики Украины на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд. прямых иностранных инвестиций.

Кабмин нацелен к 2025 году продемонстрировать "очевидное развитие инфраструктуры", в частности привести в хорошее состояние основные дороги (24 тыс.км), активно развивать железную дорогу, построить пять глубоководных портов и 15 аэропортов.

Среди целей правительства – обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума, снижение уровня загрязнения окружающей среды "по крайней мере на 20%", обеспечение положительного демографического тренда, что позволит увеличить рождаемость, а также будет способствовать возвращению на Родину большего количества украинцев.

"Достижение этого будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора", - говорится в документе.

Doc 502354 from Piter234903

Как сообщалось, правительство утвердило программу деятельности на заседании 29 сентября.

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Источник: korrespondent.net