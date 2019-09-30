ФСБ пыталась завербовать украинца в Крыму – прокуратура

В аннексированном Крыму произошла очередная попытка вербовки украинского гражданина для шпионажа в пользу ФСБ России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым в понедельник, 30 сентября.

Отмечается в сообщении, к правоохранителям обратился гражданин Украины, который во время пребывания на "пункте пропуска Джанкой", был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ, которые принуждали его к негласному сотрудничеству в их интересах.

По словам мужчины, представители ФСБ заставляли его собирать и передавать информацию относительно мест дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса Правый сектор и крымско-татарского батальона Аскер.

Прокуратура автономии сообщает, в связи с тем, что лицо не совершило никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилось к представителям правоохранительных органов автономии, в соответствии со статьей о госизмене (ч.2 ст.111 УК Украины), будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, – говорится в сообщении.

Ранее в сентябре завербованная ФСБ РФ украинка сдалась СБУ. Уроженку Луганской области завербовали во время пересечения пункта пропуска Станица Луганская. Женщина вернулась в Хмельницкую область, не выполнила поручения ФСБ и обратилась к украинским силовикам.

Также в СБУ сообщили о вербовке бывшего работника Крымского Титана. Представители ФСБ заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

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Источник: korrespondent.net