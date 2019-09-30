Потеря для Украины. Волкер уходит в отставку

Скандал из-за телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским продолжает раскручиваться.

Уже прямо страдает он него и Украина. Одной из жертв скандала стал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил о своей отставке. Волкер – последовательный сторонник Киева в противостоянии с РФ.

Почему он уходит и что это значит для Украины, выяснил Корреспондент.net.

Отставка

Ожидается, что Волкер будет допрошен на этой неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Отъезд Волкера из Украины состоялся через несколько дней после разговора Трампа и Зеленского, во время которой президент США, как считают в Америке, пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

Лидеры Палаты представителей объявили, что будут допрашивать Курта Волкера.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака. Сообщение же об отставке Волкера поступило через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать.

"Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале", - сообщили в Конгрессе.

Роль в скандале

С одной стороны есть немало свидетельств о том, что Волкер не был в восторге от попытки президента Трампа оказывать давление на украинское руководство с целью получения для себя определенных политических дивидендов.

Известно, что в Государственном департаменте бурлила тревога по таким попыток президента. Американские дипломаты пытались этому помешать, демонстрируя верность курса на безусловную и принципиальную поддержку Украины.

Государственный служащий США, который подал жалобу на действия президента, что собственно и запустило маховик политического кризиса в США, уверен, что Курт Волкер пытался минимизировать негативное влияние действий президента Трампа на отношения между Вашингтоном и Киевом. В жалобе говорится, в частности, о том, что Волкер помогал Киеву разобраться (в тексте: navigate) с конфликтными посланиями, которые приходили из Вашингтона.

Но есть и другая версия событий. Адвокат Руди Джулиани, через которого Трамп просил Зеленского решать вопросы по делу Байдена, утверждает, что, наоборот, люди из Государственного департамента якобы подтолкнули его к рассмотрению возможных неправомерных действий бывшего вице-президента Джо Байдена в свое время в Украине. Он говорит, что Волкер ему в этом помогал, предоставляя в своих интервью скриншоты СМСок между ними.

Джулиани сказал, что именно Волкер предоставил советнику президента Зеленского Андрею Ермаку номер его телефона. Государственный департамент это официально подтвердил.

Согласно обнародованной части переписки, в сообщении от 19 июля Волкер пишет Джулиани: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Значение для Украины

Волкер прямо называл конфликт на Донбассе агрессией РФ против Украины и активно искал пути ее прекращения. Именно за время его работы Украина впервые получила летальное оружие от США. Также Волкер активно продвигал идею размещения на Донбассе миротворческой миссии.

С отставкой Курта Волкера с должности специального представителя Государственного департамента США, Украина потеряла важного, последовательного и, в известной степени, влиятельного союзника.

Теперь неизвестно сохранится ли вообще такая должность – спецпредставитель Госдепа по Украине.

Реакция

"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало", - прокомментировал отставку Волкера бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт!", - отметил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: korrespondent.net